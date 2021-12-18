Посли G7 чекають на "конкурентне обрання" нового голови НАБУ і очільника САП

Посли країн G7 висловили сподівання на повне впровадження законодавства про судову реформу в Україні, ухваленого цього року, та на "подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році", у тому числі прозорий конкурс на посади суддів Конституційного суду, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у повідомленні послів у Твіттері.

"Посли привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ" , – йдеться в повідомленні.

Національне антикорупційне бюро

НАБУ було створено у квітні 2015 року як правоохоронний орган із широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.

Голова НАБУ призначається на сім років. Каденція чинного директора Артема Ситника добігає кінця в 2022 році. Конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури почався 25 січня 2021 року, але досі не завершений.

19 жовтня Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.

У жовтні посольство США в Україні заявило, що Сполучені Штати та Євросоюз "дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками" в обранні керівника САП.

26 жовтня президент Володимир Зеленський хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.

19 грудня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що в США сподіваються, що нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде обрано до кінця поточного року.

Обрання нового керівника САП

21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду. До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.