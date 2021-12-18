Зеленський підписав "ресурсний" закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт № 5600), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 1914-ІХ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза.

Крім того, документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, введення мінімального податкового зобов'язання податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком ділянок членів дачних і садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або лінії розмежування на період проведення ООС.

Також передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Закон також містить норми щодо врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

Провідні бізнес-асоціації виступали проти ухвалення цього закону, а після його голосування в Раді просили президента застосувати до нього право вето.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили "ресурсний" законопроєкт №5600 у другому читанні 30 листопада.

Верховна Рада розглянула і відхилила проєкти постанов про скасування свого рішення від 30 листопада 2021 року Про ухвалення в цілому урядового законопроєкту. 14 грудня нардепи розглянули і відхилили постанови про скасування рішення про ухвалення в цілому законопроєкту №5600.