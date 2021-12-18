Гороскоп на 19 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 19 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить бути максимально обережними: п'ятнадцятий місячний день – час провокацій, конфліктів і небезпечних спокус, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

побути на самоті;

займатися саморозвитком;

заводити знайомства;

відпочивати;

проявляти щедрість і доброту.

Сьогодні не можна:

провокувати інших і дозволяти провокувати себе;

поступатися спокусам;

забувати про обережність.

День відмінно підходить для одиночних, самостійних проектів. Можна з легкістю переробити масу дрібних справ - а ось, якщо взятися за велику об'ємну справу, то можна упустити важливу деталь або погоріти через власне недбале ставлення до дрібниць.

Овен

Сьогодні Овни будуть неспішні та ліниві. Мають повне право: зірки радять їм відпочити, побалувати себе смачною їжею і, можливо, вибратися на дружню зустріч або на якийсь культурний захід.

Телець

Дуже апатичний сонний день. У той же час саме сьогодні представникам знака варто зайнятися пошуком і освоєнням нової інформації: навіть проста плітка цього дня послужить великій мети.

Ось тільки самому Тельцю варто тримати язик за зубами: він ризикує збовтнути зайвого собі на шкоду.

Близнюки

Ймовірні несподівані фінансові надходження. Також представникам знака можуть запропонувати новий проект, що обіцяє хороші фінансові можливості – не варто відразу відмовлятися від подібної пропозиції, навіть якщо перше враження було не дуже сприятливим.

Рак

Настрій буде скакати цілий день. Тому спілкування з іншими людьми варто звести до мінімуму: є великий шанс когось незаслужено образити.

У той же час саме сьогодні ймовірність закохатися для Раку вкрай висока. З іншого боку, немає ніяких гарантій, що почуття буде взаємним.

Лев

Найкраще цієї місячної доби - просто плисти за течією. Протидія обставинам тільки зашкодить самому Леву. А ось терпляче смирення принесе свої плоди - хоч і не сьогодні.

Діва

День сприятливий для любовних відносин і справ, які вимагають нестандартного підходу. В цілому, обставини сьогодні змінюються різко - налаштуйтеся, що підлаштовуватися доведеться теж швидко.

Терези

Лідерські якості представників знака сьогодні на висоті. Цим варто скористатися, щоб просунутися службовими сходами – або як мінімум організувати приємну вечірку.

Скорпіон

Готуйтеся до сюрпризів: щось або хтось у вашому оточенні сьогодні змінить ваше уявлення про себе або навіть про світ. Але це піде представникам знака тільки на користь.

Стрілець

Можете нічого не планувати на цей день: плани все одно зазнають змін – і доведеться підлаштовуватися під нові обставини. Головне - не покладатися на випадок і не залишати справи напризволяще. Що б ви сьогодні не вирішили - це має бути ваше особисте, самостійне рішення.

Козеріг

Слухайте свою інтуїцію: логіка сьогодні може підвести, а ось голос інтуїції буде точний і корисний як ніколи. Не лінуйтеся заглянути в сонник, щоб правильно трактувати сьогоднішній сон, та й просто час від часу протягом дня пригальмовуйте і прислухайтеся до себе.

Водолій

Ймовірна сварка на любовному фронті, в якій Водолій на перший погляд буде невинний. Але це тільки на перший погляд: у сварці завжди винні двоє. Тому, наскільки б справедливі не здавалися вам ваші звинувачення - їх варто притримати. Ймовірно, на холодну голову причина для з'ясування відносин здасться вже не такою переконливою.

Риби

День варто присвятити спілкуванню та активному відпочинку. Вірогідні корисні знайомства. Добре пройде культурне дозвілля. А ось спілкування з родичами може обернутися сваркою, реалізація робочих проектів – травмою або дрібними неприємностями.