Бомбардувальники РФ патрулювали кордони Білорусі

Росія та Білорусь провели патрулювання кордонів Союзної держави. У ньому брали участь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 російських ВКС та багатофункціональні винищувачі СУ-30СМ Білорусі, повідомляє Корреспондент.

Міноборони Білорусі опублікувало в Telegram 40-секундний ролик із бомбардувальником та двома винищувачами. Дата та інші подробиці патрулювання не наводяться.

Минулого місяця винищувачі Росії та Білорусі двічі проводили патрулювання білоруського кордону – 25 та 30 листопада. У білоруському Міноборони говорили, що патрулювання проводиться, зокрема, через польоти різної авіації, що почастішали, поблизу держкордону республіки.