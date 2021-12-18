Американців запитали, чи вступати у війну із РФ за Україну

"Рішуче за" відповіли дев'ять відсотків опитаних. 18 відсотків заявили, що вони підтримують бойові дії "деякою мірою", повідомляє Корреспондент.

Майже половина повнолітніх американців – 48 відсотків – заявили, що вони тією чи іншою мірою проти воєнного конфлікту з Росією через події в Україні. Це випливає з опитування, проведеного дослідницькою службою YouGov на замовлення американського Інституту імені Чарльза Коха.

Питання звучало так:

"У разі повторного вторгнення Росії в Україну, чи підтримаєте ви залучення США у військовий конфлікт задля захисту територіальної цілісності України?"

28 відсотків респондентів заявили, що вони виступають рішуче проти війни з Росією через Україну. Ще 20 відсотків заявили, що вони "деякою мірою" проти.

"Рішуче за" відповіли дев'ять відсотків опитаних. 18 відсотків заявили, що вони підтримують бойові дії "деякою мірою". Ще 24 відсотки поки що не визначилися.

Результати опитування

В опитуванні взяла участь тисяча повнолітніх американців. Він проходив із 9 по 13 грудня. Статистична похибка становить плюс-мінус 3,4 процентного пункту.

За інформацією розвідок різних країн, зокрема США та України, напад Росії на Україну очікується на початку 2022 року. При цьому Білий дім вважає, що Росія поки що не прийняла рішення щодо вторгнення в Україну.