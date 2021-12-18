Україна та Данія домовилися про будівництво багатоцільових судів

Сьогодні, 18 грудня, Україна та Данія підписали меморандум з питань співробітництва та посилення морського потенціалу України, повідомляє Ліга.net.

Підписання меморандуму відбулося у рамках офіційного візиту до України міністра оборони Данії Тріні Брамсен.

У рамках меморандуму країни погодили проект будівництва багатоцільових судів із виробництвом на території України. Понад 50% обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами.

Проект багатоцільового судна MPV80

"Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід проектування наших данських партнерів, а також сучасне обладнання", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков .

За його словами, Україна має великий потенціал для розвитку суднобудування: доступ до найбільших судноплавних рік Східної Європи, сформована портова інфраструктура та існуючі суднобудівні потужності.

Проект буде реалізований за підтримки уряду Данії та Данського Експортного кредитного Агентства (EKF). Судна будуть проектувати данські компанії відповідно до вимог замовника.

Будівництво першого судна MPV80 планується завершити до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання для датських виробників.