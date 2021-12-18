Латвія пояснила, чому Україну не беруть до ЄС

Київ готує декларації з іншими країнами, аби розуміти, хто точно готовий проголосувати за ухвалення України, повідомляє Ліга.net.

У Європейському Союзі є втома від розширення блоку, тому там поки що не готові приймати Україну. Про це заявив заступник світа закордонних справ Латвії Анджей Вілумсонс.

"Ви робите хороший прогрес по всіх реформах, але є загальна втома, особливо в ЄС, щодо прийняття нового члена після великих раундів розширення", - відповів він на питання про можливе членство України в Євросоюзі та НАТО .

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже давно заслужила право стати членом Євросоюзу та НАТО. "Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми", - говорив він.

Український президент нагадав, що для вступу України до Євросоюзу потрібна згода всіх учасників союзу – 27 країн. Київ готує декларації з іншими країнами, аби розуміти, хто точно готовий проголосувати за ухвалення України. За словами Зеленського, такий документ поки що підписали лише кілька країн.

Минулого тижня пройшов саміт Східне партнерство, на якому країни ЄС підтримали європейські устремління України, але жодних обіцянок не дали.