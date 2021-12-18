Зеленський спростив надання громадянства іноземцям
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощене отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність країни, повідомляє РБК-Україна.
"Підписано закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб", - йдеться в повідомленні.
Верховна рада прийняла законопроєкт №56300 у другому читанні 14 грудня. За нього проголосували 285 народних депутатів.
Закон дозволяє отримати український паспорт за спрощеною процедурою наступним категоріям іноземців:
- громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
- іноземцям та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у Збройних силах України та особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил.