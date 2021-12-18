Зеленський спростив надання громадянства іноземцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощене отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність країни, повідомляє РБК-Україна.

"Підписано закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" , - йдеться в повідомленні.

Верховна рада прийняла законопроєкт №56300 у другому читанні 14 грудня. За нього проголосували 285 народних депутатів.

Закон дозволяє отримати український паспорт за спрощеною процедурою наступним категоріям іноземців: