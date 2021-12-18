Світовий банк виділив Україні другу позику у розмiрi 300 млн євро

Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на суботу схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі EUR300 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19" , - зазначається у релізі.

Згідно з цією цією позикою СБ підтримує ключові реформи: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

"В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню" , - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку України, спрямованої на подолання наслідків COVID-19 та доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі $150 млн для проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Усього з початку пандемії Світовий банк надав Україні $2,3 млрд. для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.