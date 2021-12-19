Скандального футболіста "Динамо" виганяють із клубу

Люксембурзький нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який з вересня виступає за французький "Труа" на правах оренди, більше не виступатиме за клуб, повідомляє Обозреватель.

Як пишуть місцеві ЗМІ, головний тренер Лоран Батлес не зацікавлений у подальших послугах футболіста.

Наставник не бачить більше 26-річного форварда у складі "Труа" та навіть не поставив гравця на кубковий матч проти "Нансі". Не було Родрігеса на останніх трьох матчах у Лізі 1 проти "Бордо" (1:2), "Лілля" (1:2) та "Лор'яна" (2:0).

Як зазначається у статті, "до ігрових якостей Родрігеса питань у тренера немає" і йдеться виключно про "спосіб життя".

Інформацію про проблеми люксембуржця підтверджує Telegram-канал "Динамо" Inside.