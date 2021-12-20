"Маска" 2 сезон 9 випуск: одразу 3 учасники покинули шоу

18 грудня глядачі спостерігали за півфіналом 2 сезону "Маски". У 9 випуску шоу покинули одразу 3 учасники. Хто показав справжнє обличчя, а хто боротиметься за перемогу – дізнавайтеся далі, повідомляє 24 Канал.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

У першій "дуелі" півфіналу виступили Робот і Мухомор. Першим фіналістом "Маски-2" став Мухомор. А Роботу довелося показати обличчя. Під цим загадковим і впевненим персонажем ховалася акторка і ведуча Даша Трегубова, яка приголомшила зіркових детективів і глядачів.

Мухомор і Робот на "Маска-2" / Фото пресслужби

Друга співоча дуель відбулася між мужнім Тигром і модною Жирафою. За перемогу боротиметься Жирафа. Під маскою могутнього Тигра був співак Сергій Бабкін! І зіркові детективи розгадали цього героя!

Жирафа і Тигр на "Масці-2" / Фото пресслужби

І третього фіналіста обирали між грайливим Котиком і епатажною учасницею в масці Скандалу, яка отримала шанс стати переможницею другого сезону. Виявилося, що під костюмом Котика був співак Петро Чорний. І Олі Поляковій вдалося розсекретити цього персонажа!

Котик і Скандал на "Масці-2" / Фото пресслужби

Фіналісти 2 сезону "Маски"