Браслети для "захисту" від 5G виявилися радіоактивними.

Намиста, браслети та інші аксесуари, які нібито захищають від впливу мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними. Від них йде небезпечне іонізуюче випромінювання, повідомляє Обозреватель.

Таке попередження випустив Голландський орган з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS), передає ВВС. Там закликали людей не використати вказану продукцію.

Браслет нібито для захисту від 5G.
Браслет нібито для захисту від 5G. Джерело: bbc

Загалом відомство попередило про 10 аксесуарів. Серед них маски для сну Energy Armor, браслети, зокрема для дітей, а також намисто.

Продаж у Нідерландах зазначених товарів було зупинено, про що продавці повинні повідомити своїх клієнтів.

Крім того, у ANVS зазначили, що немає жодних доказів шкоди здоров'ю від мереж 5G.

Загалом у Нідерландах заявили про небезпеку 10 аксесуарів.
Загалом у Нідерландах заявили про небезпеку 10 аксесуарів. Джерело: bbc

Всесвітня організація охорони здоров'я раніше вже заявляла про безпеку цих мереж, які нічим особливо не відрізняються від 3G та 4G.

Новини

analytics