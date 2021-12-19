Браслети для "захисту" від 5G виявилися радіоактивними.
Намиста, браслети та інші аксесуари, які нібито захищають від впливу мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними. Від них йде небезпечне іонізуюче випромінювання, повідомляє Обозреватель.
Таке попередження випустив Голландський орган з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS), передає ВВС. Там закликали людей не використати вказану продукцію.
Загалом відомство попередило про 10 аксесуарів. Серед них маски для сну Energy Armor, браслети, зокрема для дітей, а також намисто.
Продаж у Нідерландах зазначених товарів було зупинено, про що продавці повинні повідомити своїх клієнтів.
Крім того, у ANVS зазначили, що немає жодних доказів шкоди здоров'ю від мереж 5G.
Всесвітня організація охорони здоров'я раніше вже заявляла про безпеку цих мереж, які нічим особливо не відрізняються від 3G та 4G.