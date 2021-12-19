У МОЗ спростували популярний міф про менінгіт

Неносіння шапки зовсім не пов’язано із ймовірністю захворіти на менінгіт. Адже ця недуга є інфекцією, яка передається від людини до людини, повідомляє Обозреватель.

Популярний міф, який говорить: "Якщо взимку не носити шапку, можна підхопити менінгіт", спростувало Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) на офіційній сторінці у Facebook. Водночас фахівці наголосили, що шапку взимку носити все ж таки потрібно.

"Інколи так не хочеться її надягати, бо вона може зіпсувати зачіску або ж це просто незручно. Але більшість людей її носять, бо пам’ятають, як батьки лякали їх хворобами. Особливо менінгітом, який може призвести до ускладнень та навіть смерті" , – зазначили у МОЗ.

Там підкреслили, що носіння шапки взимку допоможе людині уникнути переохолодження й захистить волосся, якому низькі температури шкодять. Проте від менінгіту головний убір, на жаль, врятувати не зможе.

Адже менінгіт – це запалення захисних оболонок головного чи спинного мозку. Його часто можна сплутати із застудою, через що втрачається дорогоцінний час. Захворювання розвивається швидко, а ймовірність ускладнень і смерті за нього дуже висока.

Причинами виникнення цієї недуги можуть бути віруси, бактерії й грибки. Бактеріальний менінгіт є вкрай небезпечним – якщо вчасно не отримати медичну допомогу, смерть може настати протягом кількох годин. Хоча більшість хворих виліковується від цього виду менінгіту, існує ризик ускладнень, зокрема пошкодження мозку, втрата слуху тощо.

За словами фахівців, потрапивши у кров, збудник хвороби прямує до оболонок мозку, де і виникає запальний процес. Детальніше про типи, причини, симптоми менінгіту та його профілактику можна дізнатися за посиланням.

У МОЗ спростували міф про неносіння шапки й ризик підхопити менінгіт. Джерело: Facebook МОЗ України

"Взимку ризик захворіти на менінгіт підвищується, бо ми часто контактуємо з людьми у закритих приміщеннях. Якщо не дотримуватися правил гігієни, то можна легко інфікуватися. А шапка не є перешкодою для потрапляння збудника хвороби в організму" , – наголосили у МОЗ.

Також додали, що найефективнішою профілактикою менінгіту є вакцинація. Щеплення проти цієї недуги відноситься до рекомендованих, а не обов’язкових, проте саме воно здатне захистить людину і її близьких від менінгіту.