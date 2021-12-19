Як запобігти печії або позбавитися від неї: прості способи

Кислотний рефлюкс, або, як ми частіше його називаємо, печія, – один із симптомів порушення роботи шлунку, яке може бути досить надокучливим. Незбалансоване та шкідливе харчування, пропуски прийому їжі або переїдання, стреси – всі ці фактори можуть викликати численні проблеми в організмі, повідомляє Обозреватель.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що таке печія, що її викликає та як можна полегшити свій стан до прийому лікаря. Зазвичай будь-які негаразди зі здоров’ям потребують ретельного обстеження, однак в даному випадку можна самостійно полегшити симптоми.

Що таке печія?

Кислотний рефлюкс – це захворювання, яке супроводжується болем в області грудної клітки. Цей процес відбувається тоді, коли частина кислоти, яка міститься у шлунку, потрапляє знову у стравохід, яким рухається їжа. Якщо напади печії повторюються регулярно, двічі на тиждень або більше, лікарі діагностують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРБ).

Що може викликати рефлюкс?

Печія може вражати людей будь-якого віку, виникати раптово або ставати хронічним станом людини. Як правило, першою і основною причиною неприємного відчуття є неправильне харчування. Шлунок людини природньо захищений від дії кислоти, а от стравохід такого захисту не має. Як правило, при здоровому шлунково-кишковому тракті їжа потрапляє у шлунок та не повертається, але, наприклад, коли гастроезофагеальний сфінктер дає збої, то харчі закидаються назад і викликають відчуття печіння.

Неправильне харчування може призвести до проблем шлунково-кишкового тракту. Джерело: pixabay.com

Іноді печію викликають причини, на які людина не може впливати: наприклад, грижа стравохідного отвору діафрагми. Такий стан не залежить від харчування та потребує серйозного обстеження та лікування. Однак якщо печія турбує вас лише час від часу і ви не маєте змоги одразу звернутися до лікаря, можна спробувати допомогти собі у домашніх умовах.

Видання VeryWellHealht з посиланням на доктора медичних наук Джея Н. Епурі опублікувало декілька порад для тих, хто хоче запобігти печії або позбутися її без ліків.

Як запобігти кислотному рефлюксу?

Уникайте продуктів-тригерів. Як було зазначено, основна причина печії – неправильне харчування. До продуктів, які можуть викликати неприємні відчуття у стравоході відносять: каву та чай, гостру, смажену та жирну їжу, шоколад, алкогольні напої, томати та страви на їх основі тощо. Складайте свій раціон так, щоб ці продукти не становили його основу, а лише були частиною. Оскільки кожен організм індивідуальний, поспостерігайте за своїм самопочуттям після прийому тої чи іншої їжі, зверніть увагу на те, що викликає неприємні відчуття саме у вас, та уникайте цього.

Важливо дотримуватися режиму харчування. Джерело: pixabay.com

Організуйте та дотримуйтеся режиму харчування. Харчування на ходу або переїдання дуже часто можуть викликати рефлюкс. Тому намагайтеся дотримуватися режиму харчування попри зайнятість та шалений ритм сучасного життя. Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу достатню кількість разів та насолоджуючись нею. Не відволікайтеся за столом: відкладіть книжку, вимкніть гаджети та телевізор – так ви знизите ризик з’їсти надміру. Харчуйтеся невеликими порціями та робіть перерви між прийомами. Не лягайте одразу після прийому їжі, щоб уникнути закиду кислоти.

Не допускайте великої ваги тіла. Намагайтеся постійно утримуватися в однаковій вазі, а якщо маєте надмірну, спробуйте схуднути. Дослідження довели, що люди з ожирінням мають симптоми рефлюксу на 37% частіше, а зниження маси тіла призводить до повного їх зникнення.

Піднімайте узголів’я вашого ліжка. Цей спосіб може запобігати закиду шлункової кислоти до стравоходу. Дослідження показало, що у людей, які протягом 6 днів піднімали своє ліжко на 20 см, дія кислоти під час нічного сну була меншою, що полегшувало печію та нормалізувало сон.

Як собі допомогти, якщо уникнути печії не вдалося?

Якщо ж печія все ж таки настигла вас зненацька і ви не маєте можливості звернутися за консультацією лікаря, спробуйте один із наступних способів, які радить видання Healthline.

Змішайте питну соду із водою для нейтралізації дії кислоти у шлунку. Для цього розчиніть чайну ложку соди у склянці води та повільно випийте.

Спробуйте імбир. Саме він здавна вважався засобом від печії. Щоб приготувати імбирний чай, залийте імбир (свіжий, сушений або пакетований) окропом та дайте настоятися. Для запобігання рефлюксу регулярно додавайте імбир до гарячих страв, печені та інших продуктів.

Обирайте жуйку без цукру. Джерело: pixabay.com

Жуйте жуйку. Дослідження стверджує, що жування жуйки протягом пів години після їжі може полегшити печію. Це пов’язано з тим, що жування продукує вироблення слини та ковтання, що може очистити стравохід від кислоти. Уникайте жувальної гумки з цукром, оскільки вона може призвести до захворювання зубів.

З’їжте банан. У цьому звичному для нас фрукті містяться натуральні антациди та клітковина. Після вживання банан обволікає стінки шлунку, зменшуючи таким чином згубний вплив кислоти.

Печія – досить неприємний та болісний симптом, який може настигнути будь-кого. Ви можете скористатися вказаними порадами, однак зловживати самолікуванням не варто. Намагайтеся дотримуватися порад фахівців, вести здоровий спосіб життя та вчасно звертатися для діагностики та лікування.