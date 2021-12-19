Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 19 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 18 грудня не змінився і залишається на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.53 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.192900
EUR Євро 30.843500
RUB Рубль 0.370050
GBP Фунт стерлінгів 36.358300
CHF Швейцарський франк 29.525400
PLN Польський злотий 6,661000

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