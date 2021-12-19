Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 19 грудня 2021 року

Курс долара порівняно з 18 грудня не змінився і залишається на рівні 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 29.53 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.