5 основних методів, щоб джинси прослужили якомога довше

Зараз у сучасному світі важко уявити свій гардероб без джинсів. Все тому, що вони не лише універсальні, а й зручні та підійдуть на будь-яку подію. Однак, трапляються випадки, коли джинси втрачають колір або протираються, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Що робити, щоб джинси прослужили довше

Прання

Джинси прати занадто часто не потрібно. Ця тканина, хоч і міцна, але може руйнуватися з часом. Тому фахівці рекомендують їх прати не частіше, як раз на два тижні.

Зокрема, чим рідше прати джинси, тим довше вони зберігатимуть свій зовнішній вигляд.

Відмовся від кондиціонерів

Кондиціонер може зіпсувати колір. Краще віддати перевагу простому пральному порошку.

Видалення плям

Експерти кажуть, що в пральних машинах та сушарках псується джинсова тканина. Тому, якщо виникла пляма, то її краще просто прибрати. Все тому, що незначний бруд не потребує того, щоб відразу кидати джинси у пральну машину. Плями можна усунути точково.

Холодна вода

Така вода не вимиватиме настільки сильно колір. Тож після прання джинси не втратять свій зовнішній вигляд.

Етикетка на джинсах

Перед покупкою потрібно уважно ознайомитись з етикеткою на джинсах. Важливо купувати одяг, до складу якого переважно входить бавовна. Адже це гарантія якості та такі речі прослужать довше.