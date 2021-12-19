Резніков закликав Захід допомогти Україні з наступальним озброєнням
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна допомога від партнерів із озброєнням не тільки захисного, а й наступального характеру, повідомляє Новое время.
Про це він сказав під час брифінгу зі своєю колегою з Данії Тріне Брамсен.
Резніков наголосив, що зараз, коли Кремль оголосив ультиматум НАТО, висловлення стурбованості не спрацює і країни Альянсу повинні зайняти жорстку позицію і реально допомогти Україні.
"Якщо буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ[…] Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться", — пояснив Резніков.
За словами глави Міноборони, надмірна ціна для Росії - це економічні, політичні, фінансові санкції та головне — допомога зброєю ЗСУ. Він додав, що «ми будемо самі захищатись, але допоможіть нам». Зокрема, Резніков згадав про радіоелектронну боротьбу та розвідку, протиракетні комплекси, кіберзахист та посилення флоту.
"Всі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде", — сказав український міністр.