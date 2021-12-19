Резніков закликав Захід допомогти Україні з наступальним озброєнням

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна допомога від партнерів із озброєнням не тільки захисного, а й наступального характеру, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час брифінгу зі своєю колегою з Данії Тріне Брамсен.

Резніков наголосив, що зараз, коли Кремль оголосив ультиматум НАТО, висловлення стурбованості не спрацює і країни Альянсу повинні зайняти жорстку позицію і реально допомогти Україні.

"Якщо буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ[…] Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться" , — пояснив Резніков.

За словами глави Міноборони, надмірна ціна для Росії - це економічні, політичні, фінансові санкції та головне — допомога зброєю ЗСУ. Він додав, що «ми будемо самі захищатись, але допоможіть нам». Зокрема, Резніков згадав про радіоелектронну боротьбу та розвідку, протиракетні комплекси, кіберзахист та посилення флоту.