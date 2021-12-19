Олів'є без шкоди для фігури: рецепт корисного салату

Практично неможливо зустріти сім'ю, на чиєму столі не буде салату олів'є в новорічну ніч. Але як зробити його корисним? Щоб не переживати про фігуру і своє самопочуття після новорічних свят. Олів'є може бути саме таким, повідомляє РБК-Україна.

Рецептом корисного святкового салату поділилася дієтолог Наталія Макієнко.

Отже, на 3-4 порції нам знадобиться: ⠀

Морква-2-3 шт

Картопля (для їжі в обід) або кабачок ( для "нічного столу" - 1 шт

Яйце - 1 шт

Огірки - 4 шт

Малосольні огірки - 1-2 шт

Креветки відварні ~150-200 г (можна без них, або замінити на червону рибу)

Горошок зелений (краще купити заморожений і відварити, але в крайньому випадку раз на рік і консервований підійде) - 3-4 ст. л.

Червона ікра за смаком

Кріп і зелена цибуля за смаком

Майонез додаємо в салат при подачі, порційно (можна домашній)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Готуємо:

1. Відварюємо моркву до напівготовності (це дозволить поєднувати її з картоплею і не "перетворить" в джерело великої кількості цукру і крохмалю), в такому вигляді і на вечерю можна. Потім відварюємо яйця. Креветки відварюємо до готовності або розморожуємо (дивлячись які у вас).

2. Нарізаємо моркву, свіжі і малосольні огірки (я люблю все нарізати дрібно, але це справа смаку). Креветки ріжемо навпіл (залежить від розміру креветок, якісь можна і цілими залишити).

3. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо горошок і зелень.

4. Заздалегідь салат я не заправляю - тільки перед подачею + прикрашаю ікрою і зеленню. Для веганського олів'є без яєць і креветок - рецепт майонезу з кешью: На 2-3 порції знадобиться: 50-60 г кешью, сік ¼ лимона, 1 чайна ложка гірчиці, 50-70 мл води, сіль і перець за смаком.

Готуємо:

1. Заливаємо горіхи водою кімнатної температури і залишаємо мінімум на 15-30 хвилин, потім промиваємо.

2. Пюрируємо всі інгредієнти для соусу і поступово додаємо воду до потрібної консистенції.