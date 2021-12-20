Меню на Різдво 2021: найсмачніші рецепти страв на свято Христа

Різдво Христове - це головне свято християн, яке має свої кулінарні традиції. Різдвяний стіл має бути скромнішим, ніж новорічний. Важливо пам'ятати, що головною метою Різдва є прославлення Христа, а не бездумне насичення їжею, повідомляє УНІАН.

У цей день закінчується великий сорокаденний Різдвяний піст, тому на стіл дозволено подавати будь-які страви з м'яса і молочних продуктів, а також алкоголь. На Різдво віруючі відзначають не тільки народження Христа, а й зняття харчових обмежень.

Салат з курки з маслинами і кукурудзою

Рукола - маленький пучок.

Салат-латук - маленький пучок.

Куряче філе 1 шт.

Помідори черрі - 100 г.

Грінки з білого хліба - 150 г.

Маслини без кісточок - 100 г.

Консервована кукурудза - 2 ст. л.

Заправка для салату Цезар.

Сир пармезан-50 г.

Куряче філе відварити, остудити і нарізати кубиком. Грінки нарізати кубиком. Маслини порізати кружечками. Салат і рукколу помити і обсушити. Викласти на тарілку салатні листя, потім кукурудзу, нарізані навпіл черрі, маслини, курку і грінки. Заправити салат заправкою і тертим пармезаном.

Закусочний рулет з лаваша

Рікотта - 150 г. (можна замінити фетою)

Бринза -100 р.

Журавлина в'ялена - 3 ст. л.

Петрушка свіжа - маленький пучок.

Лаваш тонкий - 1 шт.

Рікотту і бринзу розім'яти виделкою в тарілці. Додати рубану зелень і нарізану шматочками в'ялену журавлину, перемішати. Викласти масу на лаваш рівним шаром. Загорнути лаваш в рулет і нарізати на однакові порційні шматочки.

Рибний салат в тарталетках

Консервована форель - 200 г.

Рис довгозерний - 0.5 ст.

Цибуля-порей - 50 г.

Помідор - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Кріп.

Тарталетки-8 штук.

Рис зварити до готовності в підсоленій воді. Дрібно нарізати помідор, цибулю-порей, зелень подрібнити, яблуко натерти на дрібній тертці. Форель розім'яти виделкою. З'єднати і перемішати всі інгредієнти. Наповнити салатом тарталетки і відразу подавати до столу.

М'ясний холодець

Свинина з кістками і хрящами - 1 кг.

Яловичина з кістками і хрящами - 700 г.

Курка з кістками і хрящами - 700 г.

Морква - 2 шт.

Корінь петрушки або селери - 1 шт.

Цибулина - 1 шт.

Лавровий лист - 4-5 шт.

Часник - 2 зубчики.

Сіль, перець чорний мелений.

Перець чорний горошком.

Яловичину, свинину і курку промити під водою, покласти в киплячу воду і варити на маленькому вогні 3 години. Моркву, часник, цибулю і корінь селери почистити і крупно нарізати, покласти в воду. Додати сіль, перець і лавровий лист. Варити ще 30 хвилин. Зняти каструлю з вогню, витягнути м'ясо і відокремити його від кісток. Викласти м'ясо в кілька лотків для холодцю. Залити м'ясо процідженими бульйоном. Залишити холодець на кілька годин охолонути, а потім поставити в холодильник на ніч.

Різдвяний кекс з сухофруктами і мандарином

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Вершкове масло - 150 г.

Цукор - 125 г.

Яйця - 3 шт.

Борошно - 125 г.

Розпушувач - 1 ч. л.

Мандарини - 2 шт.

Сухофрукти - 150 г.

Апельсиновий лікер-2 ст. ложки.

Вершкове масло - 20 г.

Цукрова пудра.

Яєчний білок - 1 шт.

Цедра лимона.

Мандарини очистити від шкірки і розділити на часточки. Сухофрукти обмити і обсушити, на півгодини замочити в лікері. Масло розм'якшити при кімнатній температурі, додати цукор і збити міксером. У масу додати по одному яйцю і перемішувати. У сковороду покласти шматок масла і трохи цукру, обсмажити з двох сторін часточки мандарина. Додати суміш сухофруктів в лікері в сковороду і томити, поки алкоголь повністю не випарується. Залишити сухофрукти з мандаринами остигати і додати їх в тісто. Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викладіть тісто в форму. Випікайте 40 хвилин при 180 градусах. Зверху посипати пудрою і прикрасити.

Різдвяне печиво з цукатами і горіхом

Масло вершкове - 125 г.

Цукор - 150 г.

Жовток яєчний - 2 шт.

Борошно-225 г.

Ванілін - 1 ст. ложка.

Цукати - 100 г.

Ізюм-50 г.

Мигдаль - 10 г.

Масло збити з цукром до легкості. Додати жовтки і ще раз перемішати. Просіяти половину борошна і ще раз перемішати. Горіхи дрібно порубати ножем і змішати з сухофруктами і родзинками, перемішати з борошном, що залишилося. Змішати тісто з борошном і сухофруктами, замісити і скачати в трубочку. Загорнути в харчову плівку на 3 години і покласти в холодильник. Нарізати тісто кружечками товщиною приблизно 1 см. Деко для запікання застелити папером, викласти печиво. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.