Меню на Різдво 2021: найсмачніші рецепти страв на свято Христа
Різдво Христове - це головне свято християн, яке має свої кулінарні традиції. Різдвяний стіл має бути скромнішим, ніж новорічний. Важливо пам'ятати, що головною метою Різдва є прославлення Христа, а не бездумне насичення їжею, повідомляє УНІАН.
У цей день закінчується великий сорокаденний Різдвяний піст, тому на стіл дозволено подавати будь-які страви з м'яса і молочних продуктів, а також алкоголь. На Різдво віруючі відзначають не тільки народження Христа, а й зняття харчових обмежень.
Салат з курки з маслинами і кукурудзою
- Рукола - маленький пучок.
- Салат-латук - маленький пучок.
- Куряче філе 1 шт.
- Помідори черрі - 100 г.
- Грінки з білого хліба - 150 г.
- Маслини без кісточок - 100 г.
- Консервована кукурудза - 2 ст. л.
- Заправка для салату Цезар.
- Сир пармезан-50 г.
Куряче філе відварити, остудити і нарізати кубиком. Грінки нарізати кубиком. Маслини порізати кружечками. Салат і рукколу помити і обсушити. Викласти на тарілку салатні листя, потім кукурудзу, нарізані навпіл черрі, маслини, курку і грінки. Заправити салат заправкою і тертим пармезаном.
Закусочний рулет з лаваша
- Рікотта - 150 г. (можна замінити фетою)
- Бринза -100 р.
- Журавлина в'ялена - 3 ст. л.
- Петрушка свіжа - маленький пучок.
- Лаваш тонкий - 1 шт.
Рікотту і бринзу розім'яти виделкою в тарілці. Додати рубану зелень і нарізану шматочками в'ялену журавлину, перемішати. Викласти масу на лаваш рівним шаром. Загорнути лаваш в рулет і нарізати на однакові порційні шматочки.
Рибний салат в тарталетках
- Консервована форель - 200 г.
- Рис довгозерний - 0.5 ст.
- Цибуля-порей - 50 г.
- Помідор - 1 шт.
- Яблуко - 1 шт.
- Майонез - 2 ст. л.
- Кріп.
- Тарталетки-8 штук.
Рис зварити до готовності в підсоленій воді. Дрібно нарізати помідор, цибулю-порей, зелень подрібнити, яблуко натерти на дрібній тертці. Форель розім'яти виделкою. З'єднати і перемішати всі інгредієнти. Наповнити салатом тарталетки і відразу подавати до столу.
М'ясний холодець
- Свинина з кістками і хрящами - 1 кг.
- Яловичина з кістками і хрящами - 700 г.
- Курка з кістками і хрящами - 700 г.
- Морква - 2 шт.
- Корінь петрушки або селери - 1 шт.
- Цибулина - 1 шт.
- Лавровий лист - 4-5 шт.
- Часник - 2 зубчики.
- Сіль, перець чорний мелений.
- Перець чорний горошком.
Яловичину, свинину і курку промити під водою, покласти в киплячу воду і варити на маленькому вогні 3 години. Моркву, часник, цибулю і корінь селери почистити і крупно нарізати, покласти в воду. Додати сіль, перець і лавровий лист. Варити ще 30 хвилин. Зняти каструлю з вогню, витягнути м'ясо і відокремити його від кісток. Викласти м'ясо в кілька лотків для холодцю. Залити м'ясо процідженими бульйоном. Залишити холодець на кілька годин охолонути, а потім поставити в холодильник на ніч.
Різдвяний кекс з сухофруктами і мандарином
- Вершкове масло - 150 г.
- Цукор - 125 г.
- Яйця - 3 шт.
- Борошно - 125 г.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Мандарини - 2 шт.
- Сухофрукти - 150 г.
- Апельсиновий лікер-2 ст. ложки.
- Вершкове масло - 20 г.
- Цукрова пудра.
- Яєчний білок - 1 шт.
- Цедра лимона.
Мандарини очистити від шкірки і розділити на часточки. Сухофрукти обмити і обсушити, на півгодини замочити в лікері. Масло розм'якшити при кімнатній температурі, додати цукор і збити міксером. У масу додати по одному яйцю і перемішувати. У сковороду покласти шматок масла і трохи цукру, обсмажити з двох сторін часточки мандарина. Додати суміш сухофруктів в лікері в сковороду і томити, поки алкоголь повністю не випарується. Залишити сухофрукти з мандаринами остигати і додати їх в тісто. Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викладіть тісто в форму. Випікайте 40 хвилин при 180 градусах. Зверху посипати пудрою і прикрасити.
Різдвяне печиво з цукатами і горіхом
- Масло вершкове - 125 г.
- Цукор - 150 г.
- Жовток яєчний - 2 шт.
- Борошно-225 г.
- Ванілін - 1 ст. ложка.
- Цукати - 100 г.
- Ізюм-50 г.
- Мигдаль - 10 г.
Масло збити з цукром до легкості. Додати жовтки і ще раз перемішати. Просіяти половину борошна і ще раз перемішати. Горіхи дрібно порубати ножем і змішати з сухофруктами і родзинками, перемішати з борошном, що залишилося. Змішати тісто з борошном і сухофруктами, замісити і скачати в трубочку. Загорнути в харчову плівку на 3 години і покласти в холодильник. Нарізати тісто кружечками товщиною приблизно 1 см. Деко для запікання застелити папером, викласти печиво. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.