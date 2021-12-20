День зимового сонцестояння 2021: головні заборони і традиції
День зимового сонцестояння у 2021 році буде 21 грудня. Ніч з 20 на 21 грудня стане найдовшою в році, а день – найкоротшим, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Які існують традиції, суворі заборони та обряди в день зимового сонцестояння – читайте в матеріалі нижче.
Повне зимове сонцестояння настане 21 грудня, о 17:58 за Києвом. Вважається, що цей день відмінно підходить для завершення всього, що вже залишилося в минулому і для нових починань.
Стародавні слов'яни в цей день починали відзначати прихід нового року. У цей день влаштовували ярмарки, починали співати колядки та розпалювали величезне багаття на вулиці. Також в цей день проводили масові гуляння і співали колядки.
Традиції дня зимового сонцестояння
Напередодні потрібно навести порядок в будинку і викинути весь непотріб. Простір потрібно очищати з думками про те, що ви викидаєте все непотрібне зі свого життя і звільняєте місце для чогось хорошого.
Складіть карту бажань або список того, що хочете втілити в життя в майбутньому році. Цей день вважається потужним енергетично і допоможе вам виконати ваші бажання.
Почніть робити в цей день щось нове: писати книгу, малювати картину, зробіть перестановку, посадіть дерево, почніть ремонт.
Попрощайтеся з минулим: викиньте все непотрібне, обірвіть старі зв'язки, які вже давно не приносять задоволення. Наведіть порядок в паперах і на робочому столі.
Постарайтеся в цей день встати раніше і зустріти світанок. Заплануйте собі покупки в цей день, приємні та корисні справи. А ввечері дозвольте трохи розслабитися.
Суворі заборони на день зимового сонцестояння
- Не можна зловживати спиртним
- Не можна ходити немитими та в брудному одязі
- Не можна зустрічати цей день в неприбраному будинку
- Не можна ображатися, лаятися і провокувати конфлікти
- Не можна давати в борг і брати в борг
- Не можна проявляти скупість і скупитися.