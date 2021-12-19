Четвертий день без помаранчевих зон – адаптивний карантин в Україні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало свіжу карту адаптивного карантину в Україну. Згідно з даними, ситуація з коронавірусом поліпшується, четвертий день немає регіонів в "помаранчевій" зоні, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", - решта 17 регіонів - у "жовтій" зоні.

"Червона" зона

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Черкаська область

Чернігівська область

Причому, в Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

"Жовта" зона