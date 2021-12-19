Четвертий день без помаранчевих зон – адаптивний карантин в Україні

Четвертий день без помаранчевих зон – адаптивний карантин в Україні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало свіжу карту адаптивного карантину в Україну. Згідно з даними, ситуація з коронавірусом поліпшується, четвертий день немає регіонів в "помаранчевій" зоні, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", - решта 17 регіонів - у "жовтій" зоні.

"Червона" зона

  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

Причому, в Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

"Жовта" зона

  • Київ
  • Дніпропетровська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернівецька область
  • Донецька область
  • Вінницька область
  • Хмельницька область
  • Закарпатська область
  • Одеська область

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