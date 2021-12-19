Четвертий день без помаранчевих зон – адаптивний карантин в Україні
Міністерство охорони здоров'я опублікувало свіжу карту адаптивного карантину в Україну. Згідно з даними, ситуація з коронавірусом поліпшується, четвертий день немає регіонів в "помаранчевій" зоні, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", - решта 17 регіонів - у "жовтій" зоні.
"Червона" зона
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Черкаська область
- Чернігівська область
Причому, в Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.
"Жовта" зона
- Київ
- Дніпропетровська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область
- Донецька область
- Вінницька область
- Хмельницька область
- Закарпатська область
- Одеська область