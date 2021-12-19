"Рубка" року: Чісора програв у реванші Паркеру
Екс-чемпіон світу у надважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер та британець Дерек Чісора зустрілися у рингу вдруге за рік, повідомляє УНИАН.
Під час бою британський боксер тричі побував у нокдауні - у четвертому, сьомому та восьмому раундах. При цьому Чісора зумів виграти низку раундів у цьому поєдинку.
Бій тривав усі 12 раундів, а результат суддівських записок виявився на користь Паркера. Екс-чемпіон переміг з рахунком 115-110, 115-111 та 114-112.
Фанати боксу в мережі вже назвали цей бій "рубкою" року в надважкій вазі.
Зазначимо, що перший бій між цими боксерами відбувся у травні цього року та завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів.
Паркер - Чісора
- Паркер захистив пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Для 29-річного новозеландця це 30-та перемога на профі-рингу при двох поразках (він поступався Ентоні Джошуа та Ділліану Уайту).
- У 37-річного Чісори - 12 поразка при 32 перемогах. Британець програв утретє поспіль. Ця серія невдач почалася з поразки від Олександра Усіка у жовтні 2020 року.