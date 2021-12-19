"Рубка" року: Чісора програв у реванші Паркеру

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер та британець Дерек Чісора зустрілися у рингу вдруге за рік, повідомляє УНИАН.

Під час бою британський боксер тричі побував у нокдауні - у четвертому, сьомому та восьмому раундах. При цьому Чісора зумів виграти низку раундів у цьому поєдинку.

Бій тривав усі 12 раундів, а результат суддівських записок виявився на користь Паркера. Екс-чемпіон переміг з рахунком 115-110, 115-111 та 114-112.

Фанати боксу в мережі вже назвали цей бій "рубкою" року в надважкій вазі.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL ???? pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Зазначимо, що перший бій між цими боксерами відбувся у травні цього року та завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів.

Паркер - Чісора