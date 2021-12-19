Пенсії до 14600 гривень: кому підвищать виплати вже з 1 січня

Від початку наступного року пенсії зростуть у всіх категорій пенсіонерів. У деяких із них шляхом доплат пенсія сягне 14,6 тис. грн, повідомляє Новое время.

Причини підвищення пенсій

Пенсії-2022 підвищаться з трьох причин:

зростання прожиткового мінімуму;

підвищення мінімальної зарплати;

урядові програми соціального захисту.

Завдяки закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що набуде чинності з 1 січня, пенсійні виплати підвищать 39 тис. 481 пенсіонеру. В результаті доплати до пенсії за шкоду для здоров’я, отриману людиною через аварію на ЧАЕС, виплачуватимуться у повному обсязі незалежно від зарплати, пенсії або іншого джерела доходу чорнобильців-ліквідаторів. Щомісячну компенсаційну виплату отримають і сім'ї, які втратили годувальника через катастрофу на ЧАЕС.

Пенсії ліквідаторам ЧАЕС

З 1 січня 2022 року мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатимуть від групи інвалідності, а саме:

для І групи інвалідності — 14600 грн;

для ІІ групи інвалідності — 9500 грн;

для ІІІ групи інвалідності — 7000 грн.

У Мінсоцполітики зазначили, що з 1 грудня 2022 року внаслідок підвищення середньої зарплати відбудеться і підвищення пенсій у 18 тис. осіб.