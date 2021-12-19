Пенсії до 14600 гривень: кому підвищать виплати вже з 1 січня
Від початку наступного року пенсії зростуть у всіх категорій пенсіонерів. У деяких із них шляхом доплат пенсія сягне 14,6 тис. грн, повідомляє Новое время.
Причини підвищення пенсій
Пенсії-2022 підвищаться з трьох причин:
- зростання прожиткового мінімуму;
- підвищення мінімальної зарплати;
- урядові програми соціального захисту.
Завдяки закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що набуде чинності з 1 січня, пенсійні виплати підвищать 39 тис. 481 пенсіонеру. В результаті доплати до пенсії за шкоду для здоров’я, отриману людиною через аварію на ЧАЕС, виплачуватимуться у повному обсязі незалежно від зарплати, пенсії або іншого джерела доходу чорнобильців-ліквідаторів. Щомісячну компенсаційну виплату отримають і сім'ї, які втратили годувальника через катастрофу на ЧАЕС.
Пенсії ліквідаторам ЧАЕС
З 1 січня 2022 року мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатимуть від групи інвалідності, а саме:
- для І групи інвалідності — 14600 грн;
- для ІІ групи інвалідності — 9500 грн;
- для ІІІ групи інвалідності — 7000 грн.
У Мінсоцполітики зазначили, що з 1 грудня 2022 року внаслідок підвищення середньої зарплати відбудеться і підвищення пенсій у 18 тис. осіб.