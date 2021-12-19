Сьогодні стартувала "єПідтримка" – виплата 1000 гривень за вакцинацію

З неділі, 19 грудня, в Україні офіційно стартує державна програма "єПідтримка" — виплата 1000 грн вакцинованим від COVID-19 українцям, яку можна використати на обмежений перелік послуг, повідомляє Новое время.

З 13 грудня програма працювала в режимі тестування, за цей час учасники пілотного проєкту оформили понад 1,2 млн заявок на виплату коштів. А загалом на участь у програмі станом на 17 грудня записалися 3,2 млн українців. З 19 грудня послуга доступна для всіх українців. Заявку можна подати до кінця терміну дії програми — тобто до 18 грудня 2022 року.

Кошти нараховують на спеціальні картки, отримати їх готівкою неможливо. На сьогодні такі картки оформлюють п’ять банків партнерів програми: Монобанк, А-Банк, Альфа-банк, Укргазбанк, ПриватБанк.

Отримати гроші на першому етапі виплат (через додаток "Дія") може кожен повнолітній українець, який:

пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 — незалежно від того, якими вакцинами щепився і коли отримав щеплення (до чи після запуску програми);

оформив зелений COVID-сертифікат у додатку "Дія";

оформив спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку),

подав заявку у застосунку "Дія".

Кошти на картку "єПідтримка" мають надійти впродовж 10 днів після подання заявки.

Витратити 1 тис. грн можна протягом чотирьох місяців від дня зарахування коштів. Цю суму не обов’язково витрачати одночасно.

На віртуальну тисячу гривень можна придбати послуги в трьох сферах — це культура, мандри та спорт. В Офісі президента вважають, що саме ці галузі найбільше постраждали від заходів карантину, тому кошти мають стати підтримкою і для них. Тож «Вовину тисячу» можна витратити на:

подорожі в межах України (квитки на потяг або літак);

квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, виставкові центри;

абонементи у спортзали, фітнес-центри;

книжки.

Вже відомо, що у програмі бере участь компанія "МАУ" — можна купити квитки на внутрішні авіарейси (поки що це рейс Київ-Одеса).

Окремий список послуг розробляють для людей віком понад 60 років — вони зможуть витратити 1 тис. грн на ліки та інші соціальні потреби (перелік Кабмін уточнить пізніше). Така опція стане доступною з січня 2022 року.

На другому етапі програми (орієнтовно третій квартал наступного року, тобто не раніше липня 2022-го) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування коштів — для тих, хто не має застосунку Дія чи не може його встановити. Цей механізм поки розробляють.

У партії "Слуга народу" також обіцяли, що в Україні мають відкрити 100 офлайн-центрів підтримки, аби допомогти людям зорієнтуватися в механізмі виплат. У них консультуватимуть щодо надання цієї допомоги у розмірі 1000 грн.