Сьогодні стартувала "єПідтримка" – виплата 1000 гривень за вакцинацію
З неділі, 19 грудня, в Україні офіційно стартує державна програма "єПідтримка" — виплата 1000 грн вакцинованим від COVID-19 українцям, яку можна використати на обмежений перелік послуг, повідомляє Новое время.
З 13 грудня програма працювала в режимі тестування, за цей час учасники пілотного проєкту оформили понад 1,2 млн заявок на виплату коштів. А загалом на участь у програмі станом на 17 грудня записалися 3,2 млн українців. З 19 грудня послуга доступна для всіх українців. Заявку можна подати до кінця терміну дії програми — тобто до 18 грудня 2022 року.
Кошти нараховують на спеціальні картки, отримати їх готівкою неможливо. На сьогодні такі картки оформлюють п’ять банків партнерів програми: Монобанк, А-Банк, Альфа-банк, Укргазбанк, ПриватБанк.
Отримати гроші на першому етапі виплат (через додаток "Дія") може кожен повнолітній українець, який:
- пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 — незалежно від того, якими вакцинами щепився і коли отримав щеплення (до чи після запуску програми);
- оформив зелений COVID-сертифікат у додатку "Дія";
- оформив спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку),
- подав заявку у застосунку "Дія".
Кошти на картку "єПідтримка" мають надійти впродовж 10 днів після подання заявки.
Витратити 1 тис. грн можна протягом чотирьох місяців від дня зарахування коштів. Цю суму не обов’язково витрачати одночасно.
На віртуальну тисячу гривень можна придбати послуги в трьох сферах — це культура, мандри та спорт. В Офісі президента вважають, що саме ці галузі найбільше постраждали від заходів карантину, тому кошти мають стати підтримкою і для них. Тож «Вовину тисячу» можна витратити на:
- подорожі в межах України (квитки на потяг або літак);
- квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, виставкові центри;
- абонементи у спортзали, фітнес-центри;
- книжки.
Вже відомо, що у програмі бере участь компанія "МАУ" — можна купити квитки на внутрішні авіарейси (поки що це рейс Київ-Одеса).
Окремий список послуг розробляють для людей віком понад 60 років — вони зможуть витратити 1 тис. грн на ліки та інші соціальні потреби (перелік Кабмін уточнить пізніше). Така опція стане доступною з січня 2022 року.
На другому етапі програми (орієнтовно третій квартал наступного року, тобто не раніше липня 2022-го) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування коштів — для тих, хто не має застосунку Дія чи не може його встановити. Цей механізм поки розробляють.
У партії "Слуга народу" також обіцяли, що в Україні мають відкрити 100 офлайн-центрів підтримки, аби допомогти людям зорієнтуватися в механізмі виплат. У них консультуватимуть щодо надання цієї допомоги у розмірі 1000 грн.