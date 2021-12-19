У Китаї обрушилася частина рампового мосту: є загиблі та поранені

У суботу, 18 грудня, у Китаї в провінції Хубей обвалилася частина рампового мосту, що проходить над швидкісною автомагістраллю. Інцидент стався у місті Ечжоу, четверо людей загинули, ще вісім отримали травми, повідомляє Обозреватель.

Місцева влада повідомила про подію лише наступного дня, 19 грудня, пише TeluguStop. Попередньо відомо, що в момент обвалу мостом їхала перевантажена фура вагою 198 тонн.

У Китаї впала частина мосту.

Ця машина під час падіння розбилася на дві частини. Крім неї разом із частиною переправи вниз впали ще дві вантажівки. Пошкодження отримав також легковий автомобіль, а двосторонній рух автомагістраллю було перекрито. Потоки машин перенаправили на інші траси.

Рух було заблоковано. Джерело: news.cctv.com

Загинули 4 особи. Джерело: news.cctv.com

На місце НП прибули губернатор провінції та його заступник, у рятувальній операції були залучені поліція та пожежники. Постраждалих унаслідок обвалення мосту госпіталізували.

Зазначимо, що довжина прольоту, що впав, становить 500 метрів, передає News.cn. Розслідування всіх причин і обставин аварії триває.