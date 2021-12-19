У Китаї обрушилася частина рампового мосту: є загиблі та поранені
У суботу, 18 грудня, у Китаї в провінції Хубей обвалилася частина рампового мосту, що проходить над швидкісною автомагістраллю. Інцидент стався у місті Ечжоу, четверо людей загинули, ще вісім отримали травми, повідомляє Обозреватель.
Місцева влада повідомила про подію лише наступного дня, 19 грудня, пише TeluguStop. Попередньо відомо, що в момент обвалу мостом їхала перевантажена фура вагою 198 тонн.
Ця машина під час падіння розбилася на дві частини. Крім неї разом із частиною переправи вниз впали ще дві вантажівки. Пошкодження отримав також легковий автомобіль, а двосторонній рух автомагістраллю було перекрито. Потоки машин перенаправили на інші траси.
На місце НП прибули губернатор провінції та його заступник, у рятувальній операції були залучені поліція та пожежники. Постраждалих унаслідок обвалення мосту госпіталізували.
Зазначимо, що довжина прольоту, що впав, становить 500 метрів, передає News.cn. Розслідування всіх причин і обставин аварії триває.