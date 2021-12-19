Україна бачить територію РФ на глибину до 400 кілометрів – Данілов
Україна бачить і слідкує за тим, що відбувається на території Росії на глибині до 400 кілометрів від кордону, повідомляє Ділова столиця.
Про це в інтерв'ю "Апостроф TV" сказав секретар РНБО Олексій Данилов.
За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.
"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", — заявив він.