Україна бачить територію РФ на глибину до 400 кілометрів – Данілов

Україна бачить і слідкує за тим, що відбувається на території Росії на глибині до 400 кілометрів від кордону, повідомляє Ділова столиця.

Про це в інтерв'ю "Апостроф TV" сказав секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.