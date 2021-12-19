У Німеччині хочуть покарати Путіна, якщо він атакує Україну

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що у разі російського вторгнення в Україну головною ціллю для західних санкцій має стати особисто президент РФ Володимир Путін. Також обмеження мають бути запроваджені проти його найближчого оточення, повідомляє Обозреватель.

Про це в інтерв'ю Bild am Sonntag заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

При цьому вона зазначила, що ескалація Росією ситуації на кордоні з Україною має бути будь-що зупинена.