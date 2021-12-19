У Києві відкриється новий музей ретро автомобілів

Музей має величезні площі та колекцію з 100 експонатів ретро автомобілів та мототехніки, повідомляє Autoconsulting.

Загальна площа приміщення музею "Колеса історії" складає 1800 м2. На першому поверсі розташована експозиція ретро автомобілів, а на другому поверсі представлена мототехніка та цікаві предмети побутової техніки.

У музеї вдалося зібрати цікаву колекцію тих автомобілів, які їздили дорогами Києва у різний час. Тому тут не тільки авто радянського виробництва, а й іномарки, до того ж найстарішої – 86 років.

Над створенням "Колес історії" з 2017 року працювала ціла команда. Зараз музей вже у фінальній стадії, залишилися невеликі штрихи та приємні турботи щодо організації його відкриття. Як повідомив керівник компанії OldCarService – творець музею Павло Лозовенко:

"Офіційне відкриття нового київського музею заплановане на весну 2022 року. Про дату відкриття буде повідомлено вже ближче до самої церемонії, і тоді музей почне приймати відвідувачів."

Що буде представлено в новому музеї, можна заглянути в нашому анонсі:

Мотоциклетну частину музею "Колеса історії" можна побачити у цьому сюжеті: