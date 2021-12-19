У Києві скасували кілька рейсів міської електрички

Сьогодні, 19 грудня, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Зокрема, з технічних причин не курсуватимуть п'ять рейсів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram "Київпастрансу".

"Увага! 19 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички №7416, №7425, №7426, №7433, №7434" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рейси скасовуються з технічних причин.

Нагадаємо, цього тижня вже скасовували рейси міської електрички в Києві у зв'язку з ремонтом на коліях в районі станції "Почайна".