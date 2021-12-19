Столтенберг: НАТО ніколи не піде на компроміс щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не буде розширюватися, повідомляє РБК-Україна.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року" , - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті" , - додав генсек НАТО.

Він уточнив, що якщо Росія зважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць" , - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки", серед яких є вимога відмовити Україні в перспективі вступу.

Крім того, Росія відмовилася давати США і НАТО гарантії ненападу на Україну.