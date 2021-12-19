Топ-9 речей поза модою, які завжди будуть актуальні

Практично всі вироби поза часом. А ось крій конкретної речі в певний проміжок часу може бути застарілим, повідомляє РБК-Україна.

Стиліст Віка Воронцова розповіла, які речі ніколи не вийдуть з моди. Вона запропонувала розглянути поза тимчасові варіанти для кожної групи виробів.

1. Шовкова блузка може бути виконана в будь-якому відтінку. Можлива наявність декору у вигляді: стрічок, бантів, розширеного рукава і т. д.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

2. Жакет може бути: однобортний, двобортний, на запах. Вибирайте жакети подовжені і вільні, вони будуть універсальні в усі часи.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

3. Джинсова куртка може бути виконана в будь-якому відтінку. Найголовніше oversize і подовженого крою. Джинсова куртка додає образу розслабленості, вона не повинна сидіти на вас впритул.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

4. Сукня-комбінація може бути виконана в будь-якому відтінку. Вибирайте довжину міді, вона буде безпрограшною в будь-який час. Крій сукні по косій робить фігуру жіночною.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

5. Светр з коміром стойкой повинен бути виконаний з трикотажу середньої або щільної в'язки. Відтінок вибирайте виходячи від кольорової палітри вашого гардеробу. Подовжений варіант светра стане кращою інвестицією.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

6. Плісирована спідниця актуальна завжди. Спідниця може бути як однотонною, так і з принтом. При виборі орієнтуйтеся на свій гардероб.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

7. Худі - виріб на всі часи і сезони. Образи з худі завжди розслаблені і трохи пустотливі. Вибір довжини може бути будь-який від укороченою до супер подовженого. Обов'язково oversize, але з урахуванням того що поверх можна надіти джинсову куртку, тренчкот або пальто. Забарвлення від однотонного до яскравого принта.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

8. Сукня-жакет не може похвалитися такою ж популярність, як плаття-комбінація. А даремно! Підходить практично будь-якого типу фігури. Довжина від міні до міді. Відтінок вибирайте виходячи від кольорової палітри вашого гардеробу.

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

9. Тренчкот - ідеальна інвестиція у верхній одяг. Прослужить не один сезон. Вибирайте довжиною за коліно або міді. Віддавайте перевагу тренчкотам вільного крою. Популярні відтінки: хакі, бежевий, молочний, коричневий.