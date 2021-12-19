Західні дипломати ставлять під сумнів закон про олігархів - FT

Західні дипломати ставлять під сумнів український закон про олігархів, який може стати інструментом переслідування нелояльних владі представників бізнесу, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в статті британської газети Financial Times.

"Закон про олігархів - "не найкраще рішення" , - сказав західний дипломат у Києві.

"Щоб дати відсіч олігархам, потрібно поліпшити антимонопольне законодавство, прискорити судову реформу і створити антикорупційні інститути" , - йдеться в статті.

Опитані Financial Times експерти і дипломати також зійшлися на думці, що закон про олігархів дозволить владі вибірково переслідувати тих представників бізнесу, які нелояльні йому. В першу чергу це може стосуватися олігарха Ігоря Коломойського.

"Питання в тому, чи застосовується однаковий підхід до всіх олігархів" , - сказала Дар'я Каленюк, директор"Центру протидії корупції".

Нагадаємо, закон про олігархів прийнятий 23 вересня, підписаний 5 листопада. Він перебуває на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні ним положень про права людини. Висновок комісії очікується в середині січня 2022 року.