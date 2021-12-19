Міноборони Франції: Ми не хочемо нової холодної війни з РФ

Західні країни виступають за діалог з Російською Федерацією, оскільки не хочуть повернення до холодної війни. Цим зумовлена відсутність військової риторики на адресу Москви на тлі загрози вторгнення до України, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

За її словами, відповідь Заходу на можливе російське вторгнення до України передбачає посилення санкцій і політичну ізоляцію Москви.

"Ми намагаємося пояснити їй масштаби наслідків, якщо вона вирішить піти далі. Наша мета, поділена з нашими європейськими та американськими партнерами, полягає в тому, щоб відмовити російську владу від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Але ми не хочемо повернення до холодної війни" , - заявила Парлі.

Вона додала, що західні союзники хочуть підтримувати діалог з Росією з "масштабними і стратегічними наслідками".

Нагадаємо, раніше в Росії не виключили повторення Карибської кризи у відносинах з США. Ця криза була однією з пікових військових і політичних точок в ході холодної війни в XX столітті.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що альянс не хоче повернення до холодної війни з Росією.