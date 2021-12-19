В Естонії майже у 330 осіб запідозрили зараження штамом "Омікрон"

В Естонії кількість людей, у яких в результаті тестування на COVID-19 виявили позитивні проби з підозрою на штам "Омікрон", станом на неділю досягла 329 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У департаменті здоров'я також зазначили, що поширення нового штаму коронавірусу в Естонії триває високими темпами.

"Ситуація з пандемією як в Естонії, так і всюди в світі стрімко змінюється. За первинними даними, зростання заражених штамом "Омікрон" може різко пришвидшитися за лічені дні, і таку тенденцію ми спостерігаємо і в Естонії. Хоча в Естонії рівень захворюваності наразі середній, в багатьох країнах вже на сьогодні побиті всі колишні рекорди заражуваності коронавірусом" , - повідомила в.о. гендиректора департаменту здоров'я Марі-Анні Гярма.

За минулу добу в Естонії коронавірус виявили у 427 осіб, двоє хворих померли, передає BNS. Загалом, за даними агентства, новий штам "Омікрон" підтверджений у 243 осіб з позитивним тестом на COVID-19.

Повністю вакциновано 60,8% населення республіки.