Китай розгорне першу мережу 6G до кінця десятиліття

Перша мережа мобільного зв'язку шостого покоління (6G) з'явиться у Китаї до 2030 року, повідомляє 3Dnews.

Про це, як повідомляють мережеві джерела, заявив Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), колишній голова правління оператора China Mobile та консультант асоціації GSMA.

«Коли ми вели використання 5G, роботи над 6G вже почалися. До 2030-го мережа 6G буде доступна на комерційній основі. Зараз нам необхідно прискорити визначення, а також дослідження та розробки в галузі 6G», - заявив Цзяньчжоу .

Мережі п'ятого покоління (5G) забезпечують теоретичну пропускну здатність до 20 Гбіт/с. За прогнозами, послуги 6G дозволять передавати дані зі швидкістю до 1 Тбіт/с.

Ван Цзяньчжоу зазначив, що появі систем зв'язку шостого покоління передуватиме розгортання мереж проміжного стандарту - так званого 5.5G.

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Для платформ 6G планується використання передової архітектури, що передбачає ефективне інтелектуальне керування живленням та значне скорочення енергоспоживання на всіх рівнях.

Для мереж 6G розглядається можливість застосування терагерцового спектру. З приходом 6G очікується поява якісно нових інтернет-сервісів, інтерактивних платформ, систем управління підприємствами та розумним транспортом.