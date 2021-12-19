Російський олігарх Абрамович отримав громадянство Португалії

Російський мільярдер Роман Абрамович отримав громадянство Португалії. Він став власником ще одного паспорта цього року, а документи подавав ще у жовтні 2020-го, повідомляє Обозреватель.

Інформацію про набуття Абрамовичем португальського громадянства підтвердили в інвестиційній компанії Millhouse, яка управляє активами мільярдера.

Зазначається, що Абрамович одразу став найбагатшою людиною в Португалії. Forbes оцінив його статки в $14,5 млрд – він посів 12-е місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії. У рейтингу Real Time Billionaires (найбагатших людей планети) Абрамович опинився на 145-му місці.

Відомо, що Роман Абрамович зміг набути громадянства Португалії як нащадок громади сефардських євреїв. Це стало можливим завдяки португальському "Закону про повернення". Він дає можливість нащадкам євреїв-вихідців з Іспанії та Португалії отримати португальське громадянство.

Джерело ЗМІ розповіло, що бізнесмен довго вивчав історію своєї сім'ї та виявив, що частина його рідних була родом із Португалії. Походження Абрамовича підтвердила сефардська комісія португальської єврейської спільноти. Примітно, що раніше він був партнером цієї організації.

Додамо, що з 2018 року Абрамович також є громадянином Ізраїлю. Крім того, він нібито хотів отримати посвідку на проживання у Швейцарії 2016 року, але потім відкликав запит.