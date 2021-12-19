У Байдена є 4 тижні, щоб перешкодити вторгненню РФ до України – CNN

У президента США Джо Байдена є "вікно в чотири тижні", щоб запобігти вторгненню Росії до України. Білий дім намагається уникнути помилок адміністрації Барака Обами в 2014 році, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

CNN з посиланням на джерела в адміністрації Байдена пише, що президент побоюється повторення помилок, коли США і Європа були захоплені зненацька тим, як Росія окупувала Крим. У зв'язку з цим Байден вимагав від своїх радників з національної безпеки стримати президента Росії Володимира Путіна всіма можливими способами від вторгнення до України.

"Те, що ми робимо, дуже прораховано. Але у нас є лише близько чотирьох тижнів, щоб це здійснити" , - повідомило джерело.

Також повідомляється, що реакція Вашингтона на загрозу вторгнення почалася з поїздки директора ЦРУ Білла Бернса до Москви, але в міру того, як Росія продовжила стягувати війська до українського кордону, тиха дипломатія переросла в різкі публічні попередження на адресу Путіна.

"Санкції, які ми ввели щодо Росії в 2014 році, були в основному спрямовані на те, щоб стримати середньостроковий і довгостроковий розвиток конкретних російських державних компаній, обмеживши їх доступ до ринків капіталу і технологій США" , - зазначив представник Білого дому.

За його словами, нові санкції "будуть такими, що придушать і спричинять значні витрати для російської економіки та фінансової системи".