Мітбол по-київськи: Тищенко перейменував котлету

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати українські страви на молодіжні, на його думку, назви. Так, котлету по-київськи він назвав мітболом по-київськи, повідомляє Сьогодні.

Про це парламентарій заявив у ефірі телеканалу "Наш".

На ковзанці, яку встановили біля Офісу президента, Тищенко запросив журналістів та гостей продегустувати страви, у приготуванні яких він брав участь.

"Готуйте власноруч, своїми відчуттями, з любов'ю якусь смачну страву", – сказав нардеп.

Один із кореспондентів поцікавився: "Ви теж це зробите?", Тищенко відповів позитивно і додав, що має багато смачних страв, а потім мова зайшла за котлети.

Нардеп заявив, що традиційну котлету по-київськи слід називати мітболом. Крім цього, заступник голови фракції "Слуга народу" назвав себе "молодью", яка "диктує нові тренди".