РФ не має права встановлювати географічні кордони НАТО – голова Міноборони ФРН

РФ не має права визначати, з яких країн може чи не може складатися НАТО, заявила в неділю під час візиту до Литви міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такого не може бути, щоб Росія наказувала, яким чином він (Північноатлантичний альянс - ред.) має формуватися" , - наводять її слова німецькі ЗМІ з пресконференції з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом.

Вона запевнила литовську сторону в підтримці і, відзначивши всю серйозність ситуації навколо України, висловила розуміння того, яку загрозу тепер відчуває і Литва.

Крім того, вона сказала, що ситуація між Україною і РФ повинна бути врегульована дипломатичним шляхом, але водночас проти Росії повинні бути в наявності "надійні стримувальні заходи".

Ламбрехт додала, що також обговорювала з литовським колегою стан справ на кордоні Білорусі з ЄС.