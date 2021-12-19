Археологи натрапили на можливі руїни храму Геркулеса

Іспанські археологи натрапили на затоплені руїни, які могли належати храму фінікійського бога Мелькарта. Стародавні римляни ототожнювали його з Геркулесом, а стародавні греки – з Гераклом, повідомляє УНІАН.

Про унікальну знахідку пише El Pais.

За словами глави Центру підводної археології Мілагрос Альзагі Гарсіае, до такого висновку вчені дійшли після ряду досліджень:

"Ми порівняли дані з документальних джерел та археологічних відкриттів із зображеннями, отриманими за допомогою комп'ютерного моделювання, й результати змушують нас вірити, що це може бути храм Геркулеса, описуваний в міфах".

Однак, для підтвердження гіпотези знадобиться ще цілий ряд досліджень.

Руїни виявили в автономному співтоваристві Андалусія в околицях міста Кадіс.