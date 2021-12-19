Медреформа, пенсія і не лише: чим займеться Рада після канікул

Цього тижня Верховна рада провела своє останнє засідання у 2021 році. З канікул народні депутати повернуться 25 січня 2022 року та займуться цілою низкою законопроектів, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

"У нас є низка законопроектів, які ми не встигли цього тижня. Це і продовження медичної реформи. Є законопроекти, пов'язані з соціальними питаннями. Це накопичувальна пенсія, яку ми теж не встигли цього тижня" , - сказав він.

Також на порядку денному нардепів, за словами Корнієнка, може опинитися питання реформування податкової складової грального бізнесу. Втілення цього законопроекту, як зазначив нардеп, принесе нові надходження до бюджету.