Медреформа, пенсія і не лише: чим займеться Рада після канікул
Цього тижня Верховна рада провела своє останнє засідання у 2021 році. З канікул народні депутати повернуться 25 січня 2022 року та займуться цілою низкою законопроектів, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.
"У нас є низка законопроектів, які ми не встигли цього тижня. Це і продовження медичної реформи. Є законопроекти, пов'язані з соціальними питаннями. Це накопичувальна пенсія, яку ми теж не встигли цього тижня", - сказав він.
Також на порядку денному нардепів, за словами Корнієнка, може опинитися питання реформування податкової складової грального бізнесу. Втілення цього законопроекту, як зазначив нардеп, принесе нові надходження до бюджету.
"Не дійшли до кількох банальних, але хороших законопроектів. Так, півроку не можемо проголосувати безмитне ввезення до 150 євро. Багато законів. Вони будуть рухатися. Будемо дивитися на виході з відпустки, як формуватиметься порядок денний", - додав віце-спікер.