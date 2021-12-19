Литва готова передати Україні летальну зброю

Литва готова передати Україні смертоносну зброю, оскільки Росія зосередила на своїх кордонах десятки тисяч військовослужбовців, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю", - заявив Анушаускас .

Він не уточнив, яку саме зброю Литва передасть Україні.

"Я не зараз відповідатиму прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", - сказав глава Міноборони Литви .