Біля Верховної Ради вперше запалили новорічну ялинку

Біля будівлі Верховної Ради України, на площі Конституції, вперше відбулося відкриття новорічної ялинки, повідомляє УНІАН.

Участь у заході взяли голова ВР Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко.

Вогні на 14-метровій ялинці були запалені за участі також актора в образі Святого Миколая.

На заході кілька композицій виконав Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Участь у заході могли взяти усі охочі.

На ялинці буде 500 іграшок та 10 тисяч вогників на гірляндах.

Поруч з ялинкою розміщені підсвічені 3D-фігури ялинок та оленів.

Крім того, поруч з ялинкою курсуватиме дитячий потяг та працюватиме ярмарковий будиночок.

Також тут є інсталяція-фоторамка, де можна сфотографуватися.

Біля Верховної Ради встановили новорічну ялинку / фото УНІАН, Таня Поляковська

Біля Верховної Ради встановили новорічну ялинку / фото УНІАН, Таня Поляковська

Біля Верховної Ради встановили новорічну ялинку / фото УНІАН, Таня Поляковська

Нагадаємо, 18 грудня у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. Цього року ялинку прикрашають 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.