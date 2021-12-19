На Донбасі з опівночі жодного обстрілу

З початку 19 грудня в районі проведення операції Об'єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію, повідомляє РБК-Україна.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ" , - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики вісім разів порушували перемир'я на Донбасі. В результаті ворожих дій постраждав український військовий.

А днем раніше на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму тиші.