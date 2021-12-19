Обсяг угод із землею в Україні за тиждень зріс на 62,1%

В Україні за тиждень 9-16 грудня проведено 5,98 тис. угод з купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення, що на 62,1% перевищує показники минулого тижня, при цьому загальна площа проданих ділянок зросла на 55,1% - до 15, 8 тис. га, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загалом з моменту відкриття ринку землі 1 липня укладено 66,64 тис. земельних угод на ділянках загальною площею 169,82 тис. га.

Таким чином, минулого тижня щоденно здійснювалося в середньому 854 угоди із землею (минулого тижня – 527 угод на день) на загальну площу 2,25 тис. га (1,45 тис. га).

За даними Мінагрополітики, найвища середня ціна гектара землі у Львівській області – 128,7 тис. грн. За нею слідують Київська – 89,77 тис. грн/га та Івано-Франківська – 41,72 тис. грн/га області. Замикають п'ятірку Чернівецька та Одеська області – відповідно 24,59 тис. грн/га та 24,26 тис. грн/га, за ними – Рівненська та Хмельницька області – 23,71 тис. грн/га та 21,44 тис. грн/га/ га.

Найдешевша земля, за даними міністерства, у Кіровоградській та Закарпатській областях – 6,07 тис. грн/га та 7,13 тис. грн/га відповідно, а також у Луганській – 8,46 тис. грн/га та Вінницькій – 8 ,86 тис. га, тоді як середня країна скоротилася на 0,4% порівняно з минулим тижнем – 23,16 тис. грн/га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок лідирує Харківська область із показником 24,32 тис. га. За нею слідують Кіровоградська – 17,39 тис. га, Дніпропетровська – 15,07 тис. га, Полтавська – 13,67 тис. га та Херсонська області – 13,46 тис. га.

Середній по країні розмір проданої земельної ділянки в угоді – 2,45 га, хоча їхні середні розміри коливаються від 0,4-0,73 га в Івано-Франківській та Чернівецькій областях до 3,82-5,0 га у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській , Кіровоградській та Луганській областях.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках земельної реформи, що проводиться урядом, почав працювати 1 липня. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ може консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.