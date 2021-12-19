У Росії заявили, що "переживуть" відключення від SWIFT

Глава другого за величиною російського банку "ВТБ" Андрій Костін відреагував на можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії щодо України. На його думку, такий сценарій малоймовірний, але країна переживе, повідомляє ТАСС.

За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу.

"Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати" , - сказав він.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

Нагадаємо, у разі повномасштабного нападу Росії на Україну в Євросоюзі планують відключити найбільші російські банки від системи SWIFT.

Водночас, за даними американського видання Bloomberg, на Заході вважають відключення Росії від SWIFT "вкрай проблематичним".