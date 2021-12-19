В яких країнах найвищі зарплати: варіанти для українців

Через складнощі з працевлаштуванням та незадоволеністю заробітною платою на батьківщині українці все частіше вдаються до трудової міграції. За найкращим життям від 3 до 5 млн співгромадян щорічно виїжджають до країн ЄС, Великобританії, Канади та США на роботу, повідомляє UBR.

Там їм готові пропонувати не лише більш високий рівень оплати праці та додаткові бонуси, а й всіляко допомагати з документами та вивченням мови. Експерти сформували список особливо затребуваних спеціальностей та кваліфікацій.

IT-шники та "продажники"

Найбільше пропозицій про роботу чекає українських IT-шників, коментують в прес-службі кадрового порталу grc.ua. У топ-5 країн-роботодавців входять Кіпр (21%), Німеччина (7%), Вірменія (5%), США (12%) та Молдова (4%).

Причому щороку 5-7% таких фахівців їдуть до іншої країни, а повертаються назад – одиниці. Грошова компенсація безпосередньо залежатиме від регіону, рівня кваліфікації, досвіду роботи, навичок кандидата і може коливатися від 40 тис. грн до 250 тис. грн на місяць.

Найбільший оклад, за даними grc.ua, готові пропонувати на Кіпрі: в середньому близько 135 тис. грн на місяць. Найменше – у Молдові, де у тамтешніх штаб-квартирах середня зарплата становить близько 45 тис. грн для фахівців із продажу та від 56 тис. грн безпосередньо для програмістів. Натомість набір вимог невеликий і є опція дистанційної роботи з України.

У Німеччині та Чехії особливо раді будуть прийняти українських спеціалістів зі сфери продажу. Але зарплата там хоч і вища, ніж в Україні, але також складається з частин: окладу – до 50-55 тис. грн на місяць та бонусів (від продажу та за виконання KPI). Тому, наприклад, у Чехії за підсумками розраховувати можна буде на прибуток не більше ніж 80 тис. грн. у місяць. А ось у Німеччині вже знадобиться дозвіл на роботу (вид на проживання), знання німецької або англійської мов і зарплата буде меншою.

Медики та робочі спеціальності

Ще однією затребуваною сферою, де особливий інтерес роботодавці виявляють до українських фахівців, є будівництво. Потрібні як різнороби, слюсарі, інженери, будівельники, кранівники, зарплата яких варіюється від 45 до 70 тис. грн. Так і висококваліфіковані спеціалісти, наприклад інженери-проектувальники. Їм роботодавець не лише допоможе з отриманням дозволу на роботу та переїздом, а й запропонує гідну компенсацію на рівні до 4 тис. євро.

Низькі заробітні плати та відсутність доплат на тлі бурхливого коронавірусу підштовхнули цікавитися роботою за кордоном та українських медиків. При тому, що в Україні середня заробітна плата у відкритих вакансіях цієї сфери становить 13 047 грн, у іноземців пропозиції щодо оплати в рази більші.

Серед країн, які буквально полюють на український медперсонал – Німеччина, Польща, Таджикистан, Сербія, Вірменія, В'єтнам та Болівія. Менше вакансій для медиків у Чехії, Угорщині, Словаччині та Великій Британії.

За спеціалізаціями найчастіше шукають лікарів – 33% вакансій. Далі йде попит на торгових представників фармкомпаній, але також із дипломом лікаря та знанням двох мов – англійської та країни-перебування (25%), медсестер (12%), фармацевтів (12%) та інженерів медичного обладнання (8%).

Середній оклад у Таджикистані, де потребують лікарів та середнього медичного персоналу, становить до 35 тис. грн. До пропозиції входять також оплата житла на термін дії контракту, компенсація переїзду та квитків щорічно в Україну та назад.

Працевлаштуватися в Німеччині медикам буде вже не так просто – по-перше, потрібно скласти іспит, що підтверджує рівень німецької мови та обов'язково підтвердити диплом. Зате зарплати – високі. Якщо брати медсестер, там одразу пропонують від 2 тис. євро (близько 63 тис. грн).

У Польщі заробіток українських лікарів безпосередньо залежить від володіння польською мовою: ті, хто розмовляє вільно, можуть розраховувати на 80-100 тис. грн на місяць. Інші – не більше 30-45 тис. грн (після податків).

Вже класикою для українських трудових мігрантів без спеціальної освіти стали пропозиції щодо роботи на виробництвах та у сфері сільського господарства. Наприклад, у Німеччині, там зараз пропонують близько 50 тис. грн. Вузьким спеціалістам, які володіють німецькою мовою та досвід роботи від 3 років розцінки за даними grc.ua наступні:

різноробочі (до 700 євро);

електромонтери (до 1500 євро);

слюсарі (до 2000 євро);

механіки-наладчики сільськогосподарських машин та обладнання (до 1500 євро).

У тренді – водії

А справжнім трендом і найчастіше виїжджаючими за кордон на роботу цього року стали українські водії. В усьому винні – низька, як для попиту, заробітна плата в Україні. Якщо тут заробити в середньому вони можуть близько 21 200 грн. на місяць, то в країнах ЄС набагато більше. У тій же Польщі у 42% пропозицій ставка становить від 43 700 грн., у 33% – 57 500 грн., ще 25% можуть отримувати від 62 100 грн.