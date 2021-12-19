Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про секретний план оборони України на випадок вторгнення Росії, повідомляє Апостроф.

Як зазначив Данілов, у відповідному плані прописані детальні дії кожної структури:

"Більше того, цим планом оборони охоплено більше державних інституцій, які будуть залучені в разі небезпеки"

"Якщо раніше це були Генштаб, Збройні Сили – органи, які відносяться до сектору нацбезпеки й оборони, то в цьому плані оборони будуть залучені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції, які є в нашій державі. Тому, якщо, не дай Боже, буде війна, це буде справою всіх" , – додав секретар РНБО.

На думку Данілова, більше не буде такого, що одні органи залучені, а інші лише спостерігатимуть:

"Таке було раніше, коли Російська Федерація через своїх ставлеників в органах нашої влади, мала тотальний вплив на сектор нацбезпеки й оборони, коли в нас міністр оборони, і навіть не один, був громадянином Росії. І в СБУ те саме. І що стосується Служби безпеки, зараз дуже багато ряжених генералів, які вважають себе патріотами, очолюють політичні партії, хоча свого часу, коли тут була російська агентура, коли вони керували всім, вони просто сиділи й мовчали. Патріотами треба бути постійно".

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак,