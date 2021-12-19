Данілов розповів про секретний план оборони України
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про секретний план оборони України на випадок вторгнення Росії, повідомляє Апостроф.
Як зазначив Данілов, у відповідному плані прописані детальні дії кожної структури:
"Більше того, цим планом оборони охоплено більше державних інституцій, які будуть залучені в разі небезпеки"
"Якщо раніше це були Генштаб, Збройні Сили – органи, які відносяться до сектору нацбезпеки й оборони, то в цьому плані оборони будуть залучені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції, які є в нашій державі. Тому, якщо, не дай Боже, буде війна, це буде справою всіх", – додав секретар РНБО.
На думку Данілова, більше не буде такого, що одні органи залучені, а інші лише спостерігатимуть:
"Таке було раніше, коли Російська Федерація через своїх ставлеників в органах нашої влади, мала тотальний вплив на сектор нацбезпеки й оборони, коли в нас міністр оборони, і навіть не один, був громадянином Росії. І в СБУ те саме. І що стосується Служби безпеки, зараз дуже багато ряжених генералів, які вважають себе патріотами, очолюють політичні партії, хоча свого часу, коли тут була російська агентура, коли вони керували всім, вони просто сиділи й мовчали. Патріотами треба бути постійно".
Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак,