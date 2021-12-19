Число жертв супертайфуну на Філіппінах перевищило 140 людей

Число жертв, ймовірно, зростатиме в міру того, як місцева влада збирає інформацію із зачеплених тайфуном регіонів. Це утруднюється тим, що у цій місцевості практично немає зв'язку, повідомляє Корреспондент.

Число жертв супертайфуну Рай на Філіппінах зросло до 144. Про це пише Сіньхуа з посиланням на місцеву владу в неділю, 19 грудня.

Зазначається, що найбільша кількість людських жертв наразі зафіксована у центральній провінції Бохоль. Як повідомив її губернатор Артур Яп, надійшла інформація про 72 загиблі.

Число жертв, ймовірно, зростатиме в міру того, як місцева влада збирає інформацію із зачеплених тайфуном регіонів. Це утруднюється тим, що у цій місцевості практично немає зв'язку.

Згідно з даними Національної ради зі зниження ризиків та ліквідації наслідків лих (NDRRMC), через тайфун понад 332 тисяч людей було евакуйовано в регіонах Східні Вісайї, Центральні Вісайї та Карага. Загалом стихія торкнулася більше 700 тисяч людей у дев'яти регіонах Філіппін.

Нагадаємо, супертайфун Рай обрушився на Філіппіни 14 грудня. Спочатку повідомлялося про одну жертву. Це вже 15-й за рахунком тайфун на Філіппінах цього року.