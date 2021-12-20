20 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День ігор, День банкової тусовки, День кишенькових всесвітів, Міжнародний день солідарності людей (ООН), повідомляє УНІАН.

В Україні - День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС, в США - День Семюеля Мадда, День "Ідіть колядувати", День електронно-променевої трубки, День сангрії, в Білорусі, Вірменії, Киргизстані - День співробітника органів національної безпеки, в Панамі - День жалоби, в Китаї - День заснування Макао, в Казахстані - День фельд'єгеря, в М'янмі - День Бо Аун Чжао.

Пам'ятні дати 20 грудня, річниці та події

20 грудня 1792 року було відкрито поштове сполучення між США і Канадою.

У 1879 році Томас Альва Едісон продемонстрував роботу лампи розжарювання. Едісон - американський винахідник і підприємець, який отримав в США 1093 патенти і близько 3 тисяч в інших країнах світу, творець фонографа, удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, розробив один з перших комерційно успішних варіантів електричної лампи розжарювання. Саме він запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово "алло".

У 1928 році нагороджений вищою нагородою США - золотою медаллю Конгресу. Член Національної академії наук США (1927), почесний член Академії наук СРСР (1930). Томас Едісон помер від ускладнень цукрового діабету 18 жовтня 1931 року в своєму будинку в Вест-Орінджі, Нью-Джерсі, який він придбав в 1886 році в якості весільного подарунка для Міни Міллер. Едісон був похований на задньому дворі свого будинку.

У 1883 році на Ніагарі був відкритий перший консольний міст між США і Канадою.

У 1892 році інженери Олександр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали перший патент на пневматичні автомобільні шини.

У 1963 році вперше для жителів Західного Берліна був дозволений прохід через Берлінську стіну для одноденного відвідування родичів в НДР.

У 1987 році після зіткнення з танкером "вектор" затонув пором "Донья Пас", загинули 4375 осіб.

20 грудня 2000 палата лордів Великобританії схвалила урядовий законопроект, що дозволяє використовувати клоновані ембріони людини в медичних цілях. Таким чином, Великобританія стала першою в світі країною, де було легалізовано клонування ембріона людини. Цей процес повинен був використовуватися для боротьби з важкими захворюваннями: рак, лейкемія і хвороба Паркінсона. Обговорення законопроекту мало драматичний характер.

Прихильники клонування наполягали, що швидке прийняття білля - питання життя і смерті для багатьох людей. Однак багато лордів закликали до терпіння і обережності. Проти планів уряду виступили глава англіканської церкви архієпископ Кентерберійський, глави основних релігійних конфесій Сполученого Королівства, а також духовний лідер тибетців Далай-лама. На їхню думку, використання клонованого ембріона ставить вчених вище Бога - творця людини, що неприпустимо ні з етичної, ні з моральної точки зору. Клонування - копіювання або точне відтворення будь-якого об'єкта. Перша клонована тварина - овечка Доллі, яка стала генетичною копією вівці-донора клітини.

Цей експеримент був поставлений в 1996 році вченими Яном Вілмутом і Кітом Кемпбеллом в Рослінскому інституті (Шотландія) і після деяких удосконалень технології дав початок цілій низці клонування з соматичних клітин різних тварин (у тому числі крім овець ще й корів, кішок, оленів, собак, коней, биків, кроликів, щурів і мавп).

20 грудня у німецьких народів відзначається стародавнє язичницьке свято Йоль, свято середини зими. Цього дня дорослі розпалюють велике багаття і славлять язичницьких богів, а діти розносили яблука по хатах. У наш час це свято майже забуте.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 грудня вшановує пам'ять святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Він володів даром воскрешати мертвих, старанно молився і був суворим аскетом. Інші назви свята: "Абросим", "Амвросій", "Ніл", "Ніл Столобенський".

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна веселитися, і так до самого Різдва. До 7 січня ніяких великих свят немає. А щоб наступний рік пройшов добре, постарайтеся 20 грудня не лаятися, не брати в борг і особливо не сумувати.

Прикмети на 20 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сонце за хмарами - буде снігопад;

мокрий сніг - літо буде дощовим;

сніг легкий і сухий - чекайте посухи майбутнього літа.

Іменини 20 грудня

Іменини у Івана, Ніла, Павла, Петра, Сергія, Антона і Михайла.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева